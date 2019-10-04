Cборная ЮАР победила команду Италии в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 4 октября. Мужская сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Италии со счетом 49:3 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Фукурои.

На счету южноафриканских регбистов семь попыток, четыре реализации и два штрафных. Итальянцы реализовали один штрафной.

В двух первых матчах сборная Италии оказалась сильнее команды Намибии (47:22) и Канады (48:7). Южноафриканские регбисты проиграли новозеландцам (13:23) и победили представителей Намибии (57:3).

Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Италии очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда ЮАР, в активе которой 10 очков. На втором месте идет сборная Италии (10), на третьем - новозеландцы (9), на четвертом - регбисты из Намибии (0), на пятом - канадцы (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Намибии, встреча состоится 6 октября.

Сборная Италии в девятый раз принимает участие в Кубке мира, на предыдущих турнирах она ни разу не сумела выйти из группы. Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007) и два раза становились третьими (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.