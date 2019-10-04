Россиянка Далгатова сразится с немкой Апетц во втором круге ЧМ по боксу в весе до 69 кг

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Саадат Далгатова вышла во второй круг чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Улан-Удэ.

В поединке первого круга 30-летняя Далгатова победила спортсменку из Монголии Эрденетую Энхбаатар единогласным решением судей. В следующем бою россиянка встретится с двукратным бронзовым призером чемпионатов мира немкой Надиной Апетц (2-й номер посева). Поединок пройдет 9 октября.

Далгатова является серебряным призером чемпионата мира (2014), бронзовым призером чемпионата Европы (2016), четырехкратной чемпионкой России (2012, 2015-2017) и серебряным призером чемпионата России (2013).

Чемпионат мира завершится 13 октября.