"Спорт-инжиниринг" подал иск к АНО "Арена-2018" за неисполнение обязательств

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ФГУП "Спорт-инжиниринг" за неисполнение обязательств подало иск к АНО "Арена-2018", которая была под контролем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы "Спорт-инжиниринг" Александр Богомолов.

"Иск подан в связи с несоблюдением сроков выполнения работ по демонтажу временной инфраструктуры стадиона "Спартак" ("Открытие-Арена" - прим. ТАСС). Урегулировать вопрос в досудебном порядке не удалось", - сказал Богомолов.

Оргкомитет чемпионата мира - 2018 прекратил свою работу 1 марта 2019 года. Это не первый иск поданный к АНО "Арена-2018" за последний год, по данным картотеки Арбитражного суда города Москвы, с 22 апреля к организации было подано восемь исков.

Стадион "Спартак" был открыт 5 сентября 2014 года, его вместимость составляет 45 360 человек. Во время чемпионата мира 2018 года на арене прошли четыре встречи группового этапа и игра 1/8 финала.

Матчи чемпионата мира - 2018 прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.