Федерации гандбола России и Испании подписали бессрочный договор о сотрудничестве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) и Королевская федерация гандбола Испании подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР), передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие президент ФГР Сергей Шишкарев и глава испанской федерации Франциско Бласкес, а также президент ОКР Станислав Поздняков.

"Соглашение бессрочное, - заявил Шишкарев. - Было очень много предпосылок к содержательному сотрудничеству. Мы вместе хотим развивать детский гандбол, взаимодействовать на уровне тренеров, проводить совместные турниры, особенно в предолимпийский год. Все это нашло отражение в этом соглашении".

"Испанская федерация для нас особая в силу разных причин, очень много переплетений, у нас дружественные отношения, - добавил он. - Испания является ведущей гандбольной державой, по крайней мере, в мужском гандболе, поэтому у нас сегодня работают два испанских тренера, которые занимаются с нашей молодежью в училище олимпийского резерва. Главная задача этих тренеров не только воспитывать молодежь, но и научить наших тренеров современным методикам, поделиться с ними знаниями, возможностями достигать успехов".

По словам Бласкеса, соглашение позволит России и Испании удерживать лидирующие позиции в мировом гандболе. "Мы достаточно долго готовили проект подписания, у нас установились хорошие дружественные отношения с Сергеем Шишкаревым, мы решили расширить сотрудничество. Нам надо учиться друг у друга, мы будем как следует работать, главное, с базовыми тренерами, также мы будем работать над подготовкой судейского корпуса, сделаем так, чтобы российские судьи смогли посудить в Испании и наоборот, причем на уровне суперлиг, также мы планируем произвести обмен руководителями клубов, это очень важно, это способствует развитию не только судей, но и клубов, это поможет нам расти, рассчитываю, что российский и испанский гандбол будут в мировых лидерах", - отметил он.

"Наш вид спорта очень живой, он все время совершенствуется, мы, главы федераций, тоже должны чему-то учиться и следовать тенденциям обновления, потому что в каждой стране появляется что-то интересное. Надеемся, что наши клубы будут приезжать друг к другу на соревнования, а также рассчитываем на сотрудничество на уровне национальных сборных разных возрастов. Не исключаю, что у нас будет единая политика по голосованию за разные проекты. Спасибо большое за соглашение, в котором большой упор делается на нашу большую гандбольную семью", - заключил Бласкес.