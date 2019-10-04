Корреспондент ТАСС на ЧМ по легкой атлетике в Дохе выступил под флагом России

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Артем Кузнецов на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе выступил в форме российской команды. Это стало возможным благодаря тому, что он принял участие в медиазабеге, который традиционно проводится на мировых первенствах.
Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации не имеют права вступать на международных стартах под флагом страны, однако это правило не распространяется на журналистов. Их принадлежность к той или иной стране, в частности, отражена на аккредитации.
Медиазабег проводился на дистанции 800 м, в нем приняло участие порядка 150 журналистов, из которых Россию представляли шесть человек.
Участники были поделены на несколько забегов. По итогам соревнований их победители, призеры и журналисты, занявшие последние места, получили памятные призы, которые вручил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.
После окончания соревнований российские журналисты сделали совместную фотографию с флагом своей страны.
Чемпионат мира в Дохе проводится с 27 сентября по 6 октября. Допуск к участию в турнире получили 30 российских легкоатлетов.