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ЧМ по легкой атлетике

Корреспондент ТАСС на ЧМ по легкой атлетике в Дохе выступил под флагом России

Журналист агентства Артем Кузнецов принял участие в традиционном медиазабеге на чемпионате мира по легкой атлетике
Корреспондент ТАСС Артем Кузнецов, журналисты газеты "Спорт-Экспресс" Наталья Марьянчик и Владимир Иванов, портала "Чемпионат" Александр Говоров и корреспондент "Россия сегодня" Ильдар Сатдинов Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Корреспондент ТАСС Артем Кузнецов, журналисты газеты "Спорт-Экспресс" Наталья Марьянчик и Владимир Иванов, портала "Чемпионат" Александр Говоров и корреспондент "Россия сегодня" Ильдар Сатдинов
© Артем Кузнецов/ТАСС

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Артем Кузнецов на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе выступил в форме российской команды. Это стало возможным благодаря тому, что он принял участие в медиазабеге, который традиционно проводится на мировых первенствах.

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Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации не имеют права вступать на международных стартах под флагом страны, однако это правило не распространяется на журналистов. Их принадлежность к той или иной стране, в частности, отражена на аккредитации.

Медиазабег проводился на дистанции 800 м, в нем приняло участие порядка 150 журналистов, из которых Россию представляли шесть человек.

Участники были поделены на несколько забегов. По итогам соревнований их победители, призеры и журналисты, занявшие последние места, получили памятные призы, которые вручил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

После окончания соревнований российские журналисты сделали совместную фотографию с флагом своей страны.

Чемпионат мира в Дохе проводится с 27 сентября по 6 октября. Допуск к участию в турнире получили 30 российских легкоатлетов.

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ЧМ по легкой атлетике
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