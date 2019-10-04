Стал известен характер повреждений футболистов ЦСКА Дивеева и Магнуссона

ТАСС, 4 октября. Защитники московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев и исландец Хёрдур Магнуссон прошли медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дивеев и Магнуссон получили повреждения 3 октября в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против испанского "Эспаньола" (0:2).

"У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хёрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Решение об участии футболистов в матче с "Ростовом" будет принято в день игры", - говорится в сообщении.

После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В 12-м туре первенства страны столичный клуб 6 октября на домашнем стадионе сыграет с "Ростовом".