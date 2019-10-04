Место проведения женского ЧЕ-2024 по гандболу станет известно 25 января

ТАСС, 4 октября. Место проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд 2024 года, одним из претендентов на который является Россия, станет известно на внеочередном конгрессе Европейской гандбольной федерации (EHF), который пройдет 25 января 2020 года в Стокгольме. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба EHF.

В сентябре Федерация гандбола России подала заявку на проведение турнира. Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия. Ранее сообщалось, что хозяин турнира определится на исполкоме организации 21 ноября 2019 года.

Как отмечается в заявлении, все стороны отлично подготовились и представили продуманные заявки, поэтому исполкому необходимо время для их оценки.

В случае, если российская заявка победит, то матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах - Москве ("ВТБ-Арена" и "Крылатское"), Краснодаре ("Баскет холл"), Санкт-Петербурге ("Сибур-Арена") и Ростове-на-Дону ("Гандбол-Арена").

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные. Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го - в Словении, Северной Македонии и Черногории.

Чемпионаты Европы среди женских команд проводятся раз в два года с 1994-го. Россия ни разу не принимала соревнования. Самой титулованной командой в истории чемпионатов Европы является сборная Норвегии, на счету которой семь золотых медалей. Женская сборная России дважды становилась серебряным призером (2006, 2018) и дважды завоевывала бронзовые медали (2000, 2008).