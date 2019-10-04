СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе футболиста "Крыльев Советов" Соболева

ТАСС, 4 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего российских "Крыльев Советов" Александра Соболева. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, в переходе 22-летнего нападающего заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер, сделку планируется осуществить в зимнее трансферное окно. Отмечается, что "Крылья Советов" готовы рассмотреть предложение не ниже €17 млн.

Соболев дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в декабре 2016 года в составе томской "Томи", а в 2017-м подписал контракт на четыре года с самарским клубом, на тот момент выступавшим в Футбольной национальной лиге.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел 11 матчей, забив восемь мячей и отдав три голевые передачи. Форвард занимает второе место в списке бомбардиров турнира.