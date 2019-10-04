Американка Мухаммад с мировым рекордом выиграла ЧМ в беге на 400 м с барьерами

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Американка Далайла Мухаммад завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами, установив новый мировой рекорд. Соревнования проходят в Дохе.

29-летняя спортсменка показала результат 52,16 секунды. Второй стала американка Сидни Маклафлин (52,23), третьей - представительница Ямайки Рашелл Клейтон (53,74). Россиянка Вера Рудакова не пробилась в финал, Валерия Андреева не сумела пробиться в полуфинал соревнований.

Американка установила мировой рекорд, предыдущий рекорд мира также принадлежал Мухаммад - на чемпионате США в июле 2019 года она пробежала за 52,20 секунды. До этого рекорд принадлежал россиянке Юлии Печенкиной, в 2003 году она пробежала 400 м с барьерами за 52,34 секунды на чемпионате России в Туле.

Мухаммад выиграла первую золотую медаль чемпионатов мира. Также она является олимпийской чемпионкой (2016) и двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2013, 2017).

Для сборной США эта медаль стала девятой золотой на чемпионате мира, также в активе команды девять серебряных и две бронзовые награды. На втором месте идет сборная Китая (3-3-3), на третьем - сборная Ямайки (2-3-2).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян три медали - две золотые и одна серебряная.