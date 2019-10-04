Багамец Гардинер завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Представитель Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золотую медаль чемпионата мира в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.

24-летний спортсмен показал результат 43,48 секунды. Второе место занял колумбиец Антони Хосе Самбрано (44,15), третьим стал американец Фред Кёрли (44,17). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.

Гардинер является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4 по 400 м, спортсмен впервые завоевал золото мирового первенства, ранее он становился серебряным призером в 2017 году.

Для сборной Багамских островов эта медаль стала второй на текущем мировом первенстве, ранее серебро завоевала Шона Миллер-Уйбо в беге на 200 м. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (девять золотых, девять серебряных, три бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - Кении (3-0-2).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян пять медалей - две золотые, две серебряные и одна бронзовая.