"Филадельфия" победила "Чикаго" в матче НХЛ в Праге

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. "Филадельфия" обыграла "Чикаго" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Праге. Встречу, состоявшуюся на арене О2, посетили 17 463 зрителя, что стало рекордом.

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (7-я и 39-я минуты), Оскар Линдблом (27) и Михаэль Раффль (50). У проигравших отличились Александер Нюландер (8), Алекс Дебринкэт (40) и Патрик Кейн (58). 21-летний Нюландер забросил первую шайбу за "Чикаго", в межсезонье он был обменян из "Баффало". Первой звездой матча был признан Конекни, второй - Кейн, третьей - Раффль.

В составе "Филадельфии" участие во встрече принимал российский защитник Иван Проворов. Он провел на площадке 23 минуты 55 секунд, сделав три броска по воротам, совершив два хита и заблокировав один бросок при общем показателе полезности "-1". В середине сентября Проворов подписал новый контракт с клубом сроком на шесть лет. 22-летний россиянин заработает $40,5 млн ($6,75 млн в год).

Встреча между "Чикаго" и "Филадельфией" стала 32-й вынесенной игрой регулярного чемпионата НХЛ, ранее матчи лиги проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. "Филадельфия" впервые принимала участие в подобной встрече, "Чикаго" - в третий раз. Прага проводила пятый матч регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне запланированы еще две вынесенные встречи - "Тампа" и "Баффало" сыграют в Стокгольме 8 и 9 ноября.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 10 октября на домашней площадке против "Нью-Джерси". Днем позже "Чикаго" примет "Сан-Хосе".