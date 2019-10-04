ЦСКА обыграл "Валенсию" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 октября. Российский ЦСКА со счетом 96:71 обыграл испанскую "Валенсию" в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании.

Самым результативным игроком встречи стал американский легкий форвард ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 22 очка. В составе "Валенсии" больше всего очков набрал американский центровой Майк Тоби (14).

Ранее в матчах первого тура Евролиги подмосковные "Химки" дома победили израильский "Маккаби" (89:83), а дебютант турнира петербургский "Зенит" в гостях проиграл немецкой "Альбе" (65:85).

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. В следующем туре 10 октября московский клуб на домашней площадке примет немецкую "Баварию", "Валенсия" днем позднее встретится на выезде с греческим "Олимпиакосом".