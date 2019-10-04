Четыре матча откроют в субботу программу 12-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 октября. Программа 12-го тура чемпионата России по футболу откроется в субботу четырьмя матчами. "Уфа" на своем поле сыграет с "Ахматом", "Оренбург" примет "Динамо", "Рубин" дома встретится с "Тамбовом", а "Сочи" - с "Крыльями Советов".

В первой игре дня, которая начнется в 11:30 мск, встретятся "Уфа" и "Ахмат". Этот матч станет первым для нового главного тренера команды из Грозного Игоря Шалимова. 50-летний специалист на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.

"Уфа" набрала 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, что является лучшим результатом для клуба на отсечке 11 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Грозненцы с девятью очкам располагаются на 15-й строчке. Беспроигрышная серия "Уфы" перед субботней встречей насчитывает три матча (победа и две ничьи). "Ахмат" не побеждает на протяжении семи встреч - последний раз команда набирала три очка 5 августа в домашней встрече с "Оренбургом" (2:1).

"Уфа" в предстоящем матче не сможет рассчитывать на форварда Дмитрий Сысуев. Также под вопросом находится участие во встрече защитника Ионуца Неделчару. Вернувшийся к тренерской работе Шалимов будет обходиться без восстанавливающихся от травм вратаря Виталия Гудиева, полузащитника Раванелли и дисквалифицированного хавбека Антона Швеца.

Черная полоса "Динамо"

В 14:00 мск в Оренбурге одноименная команда сыграет с московским "Динамо". На данный момент клубы располагаются на 11-й и 14-й строчках, набрав 11 и 10 очков соответственно. Москвичи подходят к выездному матчу с серией из четырех игр без побед (две ничьи, два поражения). "Оренбург" за аналогичный период одержал три победы и потерпел одно поражение.

В предстоящей игре у хозяев поля не сыграют отбывающий дисквалификацию полузащитник Даниэль Мишкич и восстанавливающийся от травмы защитник Эдуард Готлиб. У "Динамо" дисквалифицирован игрок обороны Заурбек Плиев. Вероятно, на поле не сможет выйти недавно приступивший к тренировкам Антон Соснин.

В 16:30 мск "Рубин" в Казани встретится с "Тамбовом". Казанский клуб не побеждал с 18 августа и занимает с 11 очками 13-е место в таблице. "Тамбов", имеющий в активе восемь очков, находится на последней строчке. В этой игре хозяева поля не смогут рассчитывать на травмированного защитника Силвие Бегича, а гостям придется обходиться без дисквалифицированных игроков обороны Гурама Тетрашвили и Сослана Таказова.

Программу игрового дня закроет матч между "Сочи" и самарскими "Крыльями Советов". Занимающие 10-е и 12-е места команды выйдут на поле в 19:00 мск. Оба клуба подходят ко встрече на стадионе "Фишт" в неплохой форме - хозяева в двух последних встречах одержали победы над "Динамо" (3:2) и "Ахматом" (2:0), а гости разошлись миром с тем же "Ахматом" (1:1) и дома обыграли "Тамбов" (2:0). У сочинцев во встрече не сможет принять участие форвард Максим Барсов, у самарцев - дисквалифицированный полузащитник Дмитрий Кабутов и травмированный защитник Владимир Полуяхтов.