Акименко: система допинг-контроля должна быть более прозрачной

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Михаил Акименко считает, что система допинг-контроля в спорте должна быть более прозрачной. Об этом он рассказал журналистам после завоевания медали на мировом первенстве, которое проходит в Дохе.

На турнире в Катаре победителем в беге на дистанции 100 м стал американец Кристиан Коулмен, который еще месяц назад подозревался в нарушении антидопинговых правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года. Избежать наказания ему помогла лазейка в правилах Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако уже год длится разбирательство по делу серебряного призера чемпионата мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, который совершил аналогичное нарушение.

"Это все очень странно. Россию сразу губят, а Америка нашла какие-то ходы, все это странно. Если вести эту работу, то открыто, а не так, что ты даже не можешь записать на видео свою допинг-пробу, как ты ее запечатываешь. Нет открытости, это очень плохо", - сказал Акименко.

"Даня [Лысенко] - мой хороший друг, мы с ним с 2014 года близко общаемся. Я его поддерживаю, он сейчас в непонятной ситуации. Загубили очень талантливого парня, который мог бы прыгать сегодня по мировому рекорду. Надеюсь, что еще сможет", - добавил он.

Также легкоатлет переживает по поводу возможного недопуска россиян к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио. "Олимпиада, как я понял, сейчас под угрозой. Надеюсь, что на нее мы поедем командой. Хочется показать себя на Играх", - подчеркнул Акименко.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.