Голкипер Самсонов признан второй звездой в победном матче "Вашингтона" над "Айлендерс"

ТАСС, 5 октября. "Вашингтон" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Второй звездой встречи был признан российский голкипер гостей Илья Самсонов.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Якуб Врана (11-я минута) и Ти Джей Оши (38). У проигравших отличился Девон Тэйвз (13). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин очков в матче не набрал, на его счету два броска и четыре силовых приема. Защитник команды Дмитрий Орлов также результативными действиями не отметился, сделав один бросок и три силовых приема.

Для Самсонова этот матч стал дебютным в НХЛ. 22-летний голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Россиянин стал игроком системы "Вашингтона" в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши", которая является фарм-клубом "Вашингтона". Самсонов - воспитанник магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером.

В другом матче дня "Торонто" на выезде победил "Коламбус" со счетом 4:1. Нападающий гостей Илья Михеев провел на площадке 17 минут, записав себе в актив по одному нанесенному и заблокированному броску, а также силовой прием.