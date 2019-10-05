Российский боец Корешков проиграл американцу Ларкину на турнире Bellator 229

ТАСС, 5 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков потерпел поражение от представителя США Лоренза Ларкина на турнире Bellator 229. Поединок прошел в городе Темекула (США, штат Калифорния).

Американец победил раздельным решением судей по итогам трех раундов. Это был его первый поединок с октября 2018 года, когда он взял верх над румыном Ионом Пэску на турнире Bellator 207. Корешков свой предыдущий поединок проводил в марте текущего года, в нем он одержал победу единогласным решением судей над американцем Майком Джаспером.

Россиянин является бывшим чемпионом организации Bellator в полусреднем весе. Он тренируется под руководством известного российского бойца ММА Александра Шлеменко, который присутствовал на поединке в США.

29-летний Корешков провел свой 26-й поединок в ММА. Теперь на его счету 22 победы и четыре поражения. В активе 33-летнего Ларкина 21 победа и семь поражений.