Федерация хоккея России поддержала заявку Омска на проведение игр МЧМ по хоккею 2023 года

ОМСК, 5 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку Омска на проведение в городе в 2023 году части матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения соревнования Омск. Сообщалось, что город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск", которая находится в аварийном состоянии.

"Федерацией хоккея России заявка Омской области на проведение игр чемпионата мира одобрена. Рекомендовано включить представителей региона в созданную дирекцию по организации и проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, принято решение создать единый оргкомитет по проведению мирового молодежного первенства по хоккею, который возглавит заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение принято на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. "[Губернатор] Александр Бурков подтвердил готовность Омской области обеспечить соблюдение всех требований, установленных IIHF. Региональным правительством гарантировано софинансирование части расходов", - добавили в пресс-службе.

К молодежному первенству мира в Омске намерены построить три гостиницы класса четыре звезды. Кроме того, компания "Газпром нефть" гарантировала возведение нового ледового дворца "Арена-Омск", который будет соответствовать международным требованиям. Новый комплекс будет рассчитан на 12 тыс. зрителей.

"На данный момент определены основные условия концессионного соглашения. Демонтаж старого здания "Арены-Омск" практически завершен. Для строительства нового определен земельный участок, в декабре планируется получить заключение государственных экспертиз по проектно-изыскательским работам. Предполагаемый срок начала строительства - первый квартал 2020 года, работ закончатся в 2022 году", - заключили в пресс-службе.