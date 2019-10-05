Голевая передача Зыкова помогла "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

ТАСС, 5 октября. "Вегас" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррьер (6-я минута), Жонатан Маршессо (15), Брэйден Макнэбб (36) и Томаш Носек (37, 50), у проигравших отличился Барклай Гудроу (55). В эпизоде с первым голом "Вегаса" результативной передачей отметился российский нападающий Валентин Зыков, это очко стало для него первым в текущем сезоне. Всего в НХЛ он в 42 матчах набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков.

Российский форвард "Сан-Хосе" Данил Юртайкин результативными действиями не отметился.

Команды провели второй очный матч в сезоне, в первой игре "Вегас" также одержал победу - 4:1.

В следующем матче "Вегас" в ночь на 9 октября по московскому времени примет "Бостон", "Сан-Хосе" в ночь на 6 октября в гостях сыграет с "Анахаймом".