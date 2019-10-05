Главный тренер "Вашингтона" доволен дебютом российского вратаря Самсонова в НХЛ

ТАСС, 5 октября. Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден остался доволен дебютной игрой российского вратаря Ильи Самсонова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В ночь на субботу "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1. Самсонов отразил 25 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

"Он определенно является полноценной частью нашей команды, - сказал Рирден. - В эпизоде с пропущенным голом был неприятный рикошет от одного из игроков нашей команды, но в остальном он был тверд, как скала. Это был отличный дебют, особенно для игрока на этой позиции, очень сильная игра".

Самсонов стал игроком системы "Вашингтона" в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши", которая является фарм-клубом "Вашингтона". Россиянин является воспитанником магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером.