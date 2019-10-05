Хоккеист Бурдасов после предсезонки в "Эдмонтоне" подписал контракт со СКА

ТАСС, 5 октября. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Бурдасов перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге находился на просмотровом контракте в "Эдмонтоне", однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

Последним клубом 28-летнего форварда был уфимский "Салават Юлаев", за который он выступал с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча, пропустив остальные встречи из-за травмы колена. "Салават Юлаев" проиграл омскому "Авангарду" в финале Восточной конференции со счетом 2-4.

Ранее Бурдасов выступал за челябинский "Трактор", петербургский СКА, "Авангард" и московский ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина (2014/15) в составе СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.