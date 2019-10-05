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Летние неолимпийские виды спорта

Союз киокушин карате России рассчитывает на высокие результаты на КМ в Москве

Соревнования пройдут в Москве 6 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Союза киокушин карате России (СККР) ждет высоких результатов от национальной команды на Кубке мира в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в субботу сообщил президент организации Александр Крамышев.

Кубок мира по киокушин карате впервые пройдет в России. Соревнования состоятся 6 октября во дворце спорта "Динамо" в Москве.

"Сборная России будет представлена 50 спортсменами, и мы рассчитываем на результат, - сказал Крамышев. - Что касается подготовки, то мы сделали все возможное, теперь дело за ребятами".

"Мы получили право проведения Кубка мира с большими сложностями, оно досталось нам в нелегкой борьбе, был положен колоссальный труд, - сказал председатель попечительского совета федерации, депутат Госдумы РФ Николай Герасименко. - Я хочу пожелать нам успехов, чтобы мы достойно провели эти соревнования".

Соревнования по данному стилю карате не представлены в программе Олимпийских игр.

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