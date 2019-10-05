Глава IKOKU надеется, что КМ по киокушин карате в Москве пройдет на принципах равенства

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного союза киокушин карате (IKOKU) Ясухиро Сичинохе рассчитывает, что этап Кубка мира в Москве пройдет в атмосфере равенства и единения. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС в субботу.

Кубок мира по киокушин карате впервые пройдет в России. Соревнования состоятся 6 октября во дворце спорта "Динамо" в Москве.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов Кубка мира, - сказал Сичинохе. - Я хотел бы обратиться к миссии IKOKU, она состоит в объединении всех независимых организаций, которые могли бы работать вместе на условиях равенства и прилагать все усилия для распространения и развития киокушин карате, главное в киокушин карате - это этикет, обязательно в начале и в конце тренировки или боя совершается рукопожатие, и мне кажется, что это замечательный принцип. Я надеюсь, что на этих принципах равенства и единения все страны будут с радостью участвовать в этом Кубке мира".

Директор IKOKU, куратор Союза киокушин карате России Кои Йосикацу рассказал, что в турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира. "В этом году в Кубке мира примут участие 12 японских спортсменов, они завоевали право выступить здесь благодаря результатам национального чемпионата, - сказал он. - Я убежден, что на этом Кубке мира собрались самые сильные спортсмены со всего мира, и я желаю им успехов. Уверен, что благодаря состязаниям сильнейших мы способствуем установлению дружеских отношений во всем мире".

Соревнования по данному стилю карате не представлены в программе Олимпийских игр.