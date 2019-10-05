Воронцова вышла в третий круг ЧМ по боксу, Головченко завершила борьбу на турнире

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Воронцова вышла в третий круг чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг, ее соотечественница Галина Головченко (до 75 кг) завершила борьбу на турнире. Чемпионат мира проходит в Улан-Удэ.

В поединке второго круга Воронцова победила спортсменку из Германии Рамону Грефф. В следующем бою россиянка встретится с ирландской спортсменкой Микаэлой Уолш. Поединок пройдет 8 октября.

Головченко в поединке первого круга уступила представительнице Марокко Хадиже Марди. В следующем круге Марди встретится с белорусской спортсменкой Викторией Кебиковой, поединок пройдет 8 октября.

Чемпионат мира завершится 13 октября.