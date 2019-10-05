Ковпанец: велогонщик Перкинс не выступит на ЧЕ, но в сборной России на него рассчитывают

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по велоспорту трековик Шейн Перкинс, получивший российское гражданство два года назад, пропустит предстоящий чемпионат Европы в нидерландском Апелдорне, однако сборная рассчитывает на него на Кубке мира в Минске и чемпионате мира в Берлине. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

32-летний Перкинс получил российское гражданство в августе 2017 года, спортсмен является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в велоспорте на треке.

"Перкинс будет выступать в этом сезоне, но начнет с Кубка мира, который пройдет 1-3 ноября в Минске. Затем он будет готовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм, - сообщил Ковпанец. - У него свой план подготовки, он нам будет нужен на Кубке в кейрине, он чемпион, и нам на сегодня нужна эта дисциплина".

В спринтерскую группу на чемпионат Европы вошли Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Екатерина Роговая, Павел Якушевский, Денис Дмитриев, Александр Шарапов, Алексей Ткачев. В темповую - Артур Ершов, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев. В командной гонке выступят Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенев, Дмитрий Мухомедьяров. В мэдисоне у женщин - Тамара Дронова и Мария Новолодская, в омниуме - Евгения Аугустинас.