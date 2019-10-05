Клишина считает Катар не лучшим местом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике

ДОХА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина считает Катар не самым удачным местом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Спортсмены за время соревнований жаловались на пустые трибуны и невыносимую жару, от которой больше всего страдают марафонцы и ходоки, которые вынуждены соревноваться за пределами оборудованного кондиционерами стадиона.

"Я не думаю, что это был лучший выбор, если мы говорим о легкой атлетике. Я слышала, что отсутствие зрителей связано с их религией. Но тогда почему не выбрать другое место проведения? На стадионе всегда хочется ощущать атмосферу нереальной энергетики, которую получаешь от зрителей, это очень помогает показать высокий результат", - сказала Клишина.

"А когда ее нет, и когда на стадионе тишина… Я один раз была на основном стадионе, мы зашли с тренером на трибуну и поразились тишине, атмосфера была такой, словно мы были на тренировочной арене. Не было ощущения, что это чемпионат мира. И это обидно, потому что это должен быть праздник и для зрителей, и для спортсменов, что здесь не очень получается", - добавила она.

Клишина по причине травмы была вынуждена отказаться от участия в чемпионате мира, но все же приехала в Доху в надежде, что повреждение окажется не слишком серьезным.

По ее словам, марафонцы и ходоки на чемпионате мира рисковали своим здоровьем, потому что выступали в ночное время при высокой температуре и повышенной влажности. "Мне их было очень жалко, это же опасно для организма - находиться так долго в движении при такой жаре. Много кто не добежал и сошел с дистанции, это просто опасно для жизни", - отметила она.