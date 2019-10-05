Мизинов заявил, что допинговые скандалы с российскими ходоками не подорвали его имидж

ДОХА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира в Дохе Василий Мизинов считает, что череда допинговых скандалов, фигурантами которых стали прославленные мордовские ходоки, не сумели испортить его имидж на международной арене. Об этом он рассказал ТАСС.

23-летний Мизинов завоевал серебро в ночь с пятницы на субботу, эта медаль чемпионата мира стала первой в его карьере. В период с 2015 по 2019 года были дисквалифицированы десятки учеников мордовского тренера Виктора Чегина, среди которых были победители чемпионатов мира и Олимпиад.

"Это же не из-за меня история началась, чего мне переживать? Имидж упал у мордовской ходьбы, но у нас же ходьба развивается и в других регионах: в Челябинской области, в Москве, в Кемерово", - сказал челябинец Мизинов.

"Я не сталкивался с тем, что ко мне кто-то подходил из нашей сборной и говорил, что все это произошло из-за нас, ходоков. Такого нет. Не я же виноват во всем этом", - добавил он.

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре в связи с изменениями, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.