Фигурист Гуменник стал вторым на этапе юниорского Гран-при в Италии

ТАСС, 5 октября. Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место на этапе юниорского Гран-при, который проходит в итальянской Энье.

17-летний россиянин получил за короткую и произвольную программу в сумме 232,39 балла. Победу на этапе одержал итальянец Даниэль Грассль (241,53), третий - украинец Иван Шмуратко (221,44). Россиянин Илья Яблоков стал четвертым (213,40).

В прошлом сезоне Гуменник выиграл оба этапа юниорского Гран-при, в которых принимал участие, а также квалифицировался в финал серии, где стал вторым. Фигурист занял второе место на первенстве России - 2019 среди юниоров.

Позднее в субботу произвольную программу покажут девушки. Этап юниорского Гран-при завершится в субботу.