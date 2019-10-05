Московское "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

ТАСС, 5 октября. Московское "Динамо" обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Кулемин (4-я минута), Андрей Миронов (32), Кирилл Лямин (45) и Владимир Брюквин (46). У "Автомобилиста" отличился Анатолий Голышев (10). Нападающий "Динамо" Кулемин провел 450-й матч в КХЛ, в активе игрока 112 (46 шайб + 66 передач) очков. Другой форвард московского клуба Брюквин забросил 50-ю шайбу в КХЛ, всего в его активе 80 (50+30) очков в 267 матчах.

"Динамо" прервало серию из трех поражений подряд, московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 14 матчей. "Автомобилист" идет третьим на Востоке, имея в активе 19 очков после 14 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью", "Автомобилист" на домашней площадке встретится с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 7 октября.

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" дома обыграл пекинский "Куньлунь" (2:1), а "Сибирь" в Новосибирске победила нижнекамский "Нефтехимик" (4:2).