Футболисты "Рубина" обыграли "Тамбов" и прервали шестиматчевую серию без побед

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" на своем поле переиграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
В составе "Рубина" отличились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32), у "Тамбова" мяч забил Георгий Мелкадзе (54). Давиташвили забил первый мяч в составе "Рубина", Коновалов - второй. Мелкадзе отличился в третий раз за четыре встречи, проведенные в составе "Тамбова". Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из "Спартака", дважды отличился 21 сентября в домашней игре с "Ростовом" (2:1).
Лучшим игроком матча был признан Давиташвили.
В турнирной таблице "Рубин" поднялся на 10-е место, набрав 14 очков, "Тамбов" располагается на последнем, 16-м месте (8 очков), команды встретились в официальном матче впервые в истории. "Рубин" прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть игр во всех турнирах (одна ничья и пять поражений). В предыдущий раз "Рубин" побеждал 18 августа в домашнем матче чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:0).
"Рубин" на выезде встретится с московским "Спартаком" в 13-м туре, игра пройдет 19 октября, в тот же день "Тамбов" примет екатеринбургский "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|3
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|4
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|5
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|8
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|9
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|10
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|11
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|12
|Сочи
|11
|3
|3
|5
|10-13
|12
|13
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|14
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8