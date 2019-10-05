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Футбол в России

Футболисты "Рубина" обыграли "Тамбов" и прервали шестиматчевую серию без побед

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев
Футболисты и тренерский штаб клуба "Рубин" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты и тренерский штаб клуба "Рубин"
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" на своем поле переиграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

В составе "Рубина" отличились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32), у "Тамбова" мяч забил Георгий Мелкадзе (54). Давиташвили забил первый мяч в составе "Рубина", Коновалов - второй. Мелкадзе отличился в третий раз за четыре встречи, проведенные в составе "Тамбова". Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из "Спартака", дважды отличился 21 сентября в домашней игре с "Ростовом" (2:1).

Лучшим игроком матча был признан Давиташвили.

В турнирной таблице "Рубин" поднялся на 10-е место, набрав 14 очков, "Тамбов" располагается на последнем, 16-м месте (8 очков), команды встретились в официальном матче впервые в истории. "Рубин" прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть игр во всех турнирах (одна ничья и пять поражений). В предыдущий раз "Рубин" побеждал 18 августа в домашнем матче чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:0).

"Рубин" на выезде встретится с московским "Спартаком" в 13-м туре, игра пройдет 19 октября, в тот же день "Тамбов" примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Локомотив1172218-1023
3Ростов1172220-1423
4Краснодар1172223-1223
5Зенит1172218-523
6Уфа1243511-1115
7Урал1142517-2314
8Арсенал1142513-1614
9Оренбург1242617-1914
10Рубин124268-1614
11Спартак1142512-1314
12Сочи1133510-1312
13Ахмат123368-1712
14Крылья Советов1132615-1611
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198
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