Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома разгромил рижское "Динамо" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижского "Динамо" шайба на счету Гинтса Мейи (18).

Марченко провел свой 250-й матч в КХЛ (197 в регулярных чемпионатах и 53 в плей-офф). Последний раз рижское "Динамо" обыгрывало ЦСКА в Москве 23 ноября 2011 года (2:1).

Ранее в субботу магнитогорский "Металлург" на своем льду уступил нижегородскому "Торпедо" в серии буллитов (2:3). Капитан хозяев Сергей Мозякин, забросивший одну шайбу, стал первым хоккеистом в истории турнира, кому удалось набрать 700 очков (328 шайб + 372 результативные передачи) в регулярном чемпионате.

ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 14 матчах, однако в случае победы подмосковного "Витязя" над московским "Спартаком" (встреча завершится позднее в субботу) подмосковный клуб вернется на первое место в Западной конференции. Рижское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции (6 очков, 13 матчей), команда потерпела седьмое поражение подряд. За последние два матча рижане пропустили в общей сложности 13 шайб, забросив одну.

Во вторник ЦСКА примет хабаровский "Амур", в понедельник рижское "Динамо" дома сыграет с "Витязем".