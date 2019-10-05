"Торпедо" переиграло "Шинник" и укрепило лидерство в первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 5 октября. Московское "Торпедо" победило ярославский "Шинник" со счетом 2:0 в матче 16-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

В составе "Торпедо" отличился Александр Рязанцев (74-я минута), на 30-й минуте мяч в свои ворота отправил футболист "Шинника" Николай Подкидышев.

"Торпедо" укрепило лидерство в турнирной таблице, набрав 40 очков. На втором месте идут "Химки" (34), третьем - "Ротор" (31), у "Шинника", "Нефтехимика" и "Чертаново" по 26 баллов. Московский "Спартак-2" занимает 14-е место (17).

В 17-м туре "Торпедо" в гостях сыграет со "Спартаком-2", "Шинник" примет "Чайку", "Химки" дома встретятся с "Мордовией", "Ротор" примет "Нижний Новгород". Все матчи пройдут 12 октября.

Результаты других матчей тура:

"Луч" (Владивосток) - "Авангард" (Курск) - 2:2;

"СКА-Хабаровск" - "Химки" - 1:1;

"Нижний Новгород" - "Енисей" (Красноярск) - 1:3;

"Чертаново" - "Спартак-2" - 2:2;

"Армавир" - "Текстильщик" (Иваново) - 2:0;

"Мордовия" (Саранск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;

"Факел" (Воронеж) - "Томь" (Томск) - 0:0;

"Балтика" (Калининград) - "Краснодар-2" - 4:1;

"Чайка" (Ростовская область) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2.