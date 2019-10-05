"ТСК-Таврия" выиграла у "Инкомспорта" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Лидер чемпионата Крыма по футболу "ТСК-Таврия" из Симферополя со счетом 3:1 выиграла на выезде в Ялте у местного "Инкомспорта" в матче 8-го тура, который прошел в субботу.

Мячи у гостей на счету Артура Айметдинова (2-я и 54-я минуты) и Станислава Печенкина (81), у хозяев отличился Рамиль Гасанов (43).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Океан" - "Севастополь" - 1:1, "Фаворит - ВД Кафа" - "Кызылташ" - 0:1, "Крымтеплица" - "Евпатория" - 1:3.

В турнирной таблице после восьми туров лидирует "ТСК-Таврия" - 18 очков, далее следуют "Евпатория" (17), "Севастополь" и "Кызылташ" (по 14 очков), "Крымтеплица" (12), "Фаворит - ВД Кафа" (9), "Инкомспорт" (3), "Океан" (2).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".