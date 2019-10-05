Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день этапа Кубка мира в Будапеште

ТАСС, 5 октября. Российские спортсмены завоевали шесть наград - три золотые и три серебряные - во второй день четвертого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште.

Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м на спине (24,70 секунды), второе время показал венгр Бенсе Жентес (25,09), третье - японец Рёсукэ Ириэ (25,20). Еще одну золотую награду Морозов завоевал на дистанции 100 метров вольным стилем (47,99). Второе место занял его соотечественник Владислав Гринев (48,57), бронза досталась японцу Кацухиро Мацумото (48,97).

Россиянка Вероника Андрусенко одержала победу на дистанции 200 м вольным стилем (1.59,58). Второй стала венгерка Жужанна Якабош (1.59,82), третьей - канадка Эли Экман (2.00,77).

На дистанции 100 м на спине россиянка Мария Каменева показала второй результат (59,86). Победу одержала представительница Нидерландов Кира Туссен (59,56), третье место заняла трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу (1.00,69) из Венгрии.

В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринева и Михаила Вековищева завоевала серебро (3.29,10). Лучший результат показала сборная Венгрии (3.29,08), третьей стала команда Нидерландов (3.29,43).

Этап Кубка мира завершится 6 октября.