Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи" в матче РПЛ

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Дубль нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева принес команде победу над "Сочи" со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают десятое место, набрав 14 очков. "Сочи" опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.

"Крылья Советов" на выезде встретятся с "Оренбургом" в матче 13-го тура, "Сочи" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", оба матча пройдут 20 октября.