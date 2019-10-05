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Футбол в России

Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович
© Донат Сорокин/ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Дубль нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева принес команде победу над "Сочи" со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают десятое место, набрав 14 очков. "Сочи" опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.

"Крылья Советов" на выезде встретятся с "Оренбургом" в матче 13-го тура, "Сочи" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", оба матча пройдут 20 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Локомотив1172218-1023
3Ростов1172220-1423
4Краснодар1172223-1223
5Зенит1172218-523
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1142513-1614
8Оренбург1242617-1914
9Урал1142517-2314
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1142512-1314
13Сочи1233610-1512
14Ахмат123368-1712
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

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