Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи" в матче РПЛ

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Дубль нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева принес команде победу над "Сочи" со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.
В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают десятое место, набрав 14 очков. "Сочи" опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.
"Крылья Советов" на выезде встретятся с "Оренбургом" в матче 13-го тура, "Сочи" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", оба матча пройдут 20 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|3
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|4
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|5
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8