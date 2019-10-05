Россиянин Деулин стал чемпионом Европы по скалолазанию

ТАСС, 5 октября. Российский спортсмен Владислав Деулин одержал победу в соревнованиях на скорость на чемпионате Европы по скалолазанию. Соревнования проходят в британском Эдинбурге.

Второе место занял украинец Даниил Болдырев, третье - еще один россиянин Дмитрий Тимофеев.

Сергей Рукин стал седьмым, Лев Рудацкий - восьмым, Александр Шилов - девятым, Ярослав Пашков - десятым, Алмаз Нагаев - 11-м.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянка Мария Красавина стала второй, победу одержала польская спортсменка Александра Мирослав. Бронзовую награду завоевала француженка Анук Жабер. Россиянка Елена Ремизова стала пятой, Юлия Каплина - восьмой, Екатерина Баращук - 10-й, Елизавета Иванова - 15-й.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.