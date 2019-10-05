Шестой Кубок мира по киокушин карате пройдет в воскресенье в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Соревнования в рамках Кубка мира по киокушин карате пройдут 6 октября в Москве во дворце спорта "Динамо".

Киокушин (или киокушинкай) - отдельный подвид в карате, созданный знаменитым мастером боевых искусств Масутацу Оямой в 50-х годах прошлого века. Впервые данная дисциплина заявила о себе в 1975 году, когда в Токио состоялся первый в истории чемпионат мира по киокушин карате. Публика и пресса были удивлены увиденным, они оказались не готовы к столь жестким поединкам. И все же позднее, несмотря на критику со стороны гуманистов, киокушинкай начал набирать популярность и со временем стал едва ли не самым узнаваемым стилем карате.

В основу киокушинкай заложены стойкость духа и способность переносить боль. По правилам, в соревнованиях по киокушин карате запрещены любые действия, способные причинить серьезный урон здоровью, как атака в спину, лицо, шею, броски и захваты, а также рубящие, секущие и колющие удары и удары руками в лицо, однако из-за агрессивного характера поединков, а также ввиду отсутствия у спортсменов защитной экипировки, бойцы нередко получают повреждения. Вероятно, это является одной из причин, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не спешит с включением киокушин карате в программу летних Игр. Кроме того, на данный момент существует порядка 30 международных федераций, в той или иной степени занимающихся проведением соревнований по киокушин карате, что также не улучшает позиции киокушинкай в глазах МОК.

Несмотря на давнюю историю киокушинкай, крупномасштабные соревнования с использованием данного стиля проводятся не так уж часто. К примеру, нынешний Кубок мира станет лишь шестым в истории, а Россия впервые примет этот турнир у себя. Генеральный директор Международного союза киокушин карате (IKOKU) - самой влиятельной на текущий момент мировой федерации киокушинкай - Ясухиро Сичинохе выразил надежду, что турнир пройдет в атмосфере равенства и единения.

"Я хотел бы обратиться к миссии IKOKU, она состоит в объединении всех независимых организаций, которые могли бы работать вместе на условиях равенства и прилагать все усилия для распространения и развития киокушин карате, - сказал он. - Главное в киокушин карате - это этикет, обязательно в начале и в конце тренировки или боя совершается рукопожатие, и мне кажется, что это замечательный принцип. Я надеюсь, что на этих принципах равенства и единения все страны будут с радостью участвовать в этом Кубке мира".

Сборная России рассчитывает на высокий результат

Всего в турнире примут участие 253 спортсмена из 34 стран. Состязания пройдут в семи весовых категориях - в четырех у мужчин (до 70 кг, 80 кг и 90 кг, а также свыше 90 кг) и в трех - у женщин (до 55 кг и 65 кг, а также свыше 65 кг). Организаторы Кубка мира за день до старта продали порядка 1000 билетов.

"Мы гордимся, потому что не ожидали такого количества участников, - сказал президент Союза киокушин карате России Александр Крамышев. - Чемпионат мира по киокушинкай собирает порядка 40-45 стран, а на Кубке мира в среднем участвуют порядка 25. В Россию подали заявку 35 стран, доехали 34, четыре из них будут представлять Африку, будут сборные из Южной Америки, широко представлена на турнире Азия, приедут также сирийские каратисты".

Россия на домашнем турнире будет представлена 50 каратистами. "Мы рассчитываем на высокий результат, - сказал Крамышев. - Что касается подготовки, то мы сделали все возможное, теперь дело за ребятами. Конечно, в каждой категории у нас есть бойцы, на которых мы рассчитываем, во всех дисциплинах предполагаем войти в четверку и побороться за первое место, считаю, что наши бойцы созрели для побед".

Директор IKOKU, куратор Союза киокушин карате России Кои Йосикацу отметил высокий уровень участников турнира. "Я убежден, что на этом Кубке мира собрались самые сильные спортсмены со всего мира, и я желаю им успехов, - сказал он. - Уверен, что благодаря состязаниям сильнейших мы способствуем установлению дружеских отношений во всем мире".