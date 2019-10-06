Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 6 октября. "Вашингтон" проиграл "Каролине" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Гарнет Хатауэй (18-я минута) и Ти Джей Оши (32). У победителей отличились Эрик Хаула (43), Яккоб Славин (50) и Джейк Гардинер (65).

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 34 секунды, нанес семь бросков, но результативными действиями не отметился. Примечательно, что в этот день 14 лет назад он забросил дебютную шайбу в НХЛ. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов (22 минуты 12 секунд) также не набрал очков в матче. Форвард "Каролины" Андрей Свечников (16 минут 27 секунд) записал на свой счет две результативные передачи.

"Вашингтон" потерпел первое поражение в трех матчах на старте сезона. "Каролина" одержала вторую победу подряд.

В следующем матче "Вашингтон" 9 октября примет "Даллас", "Каролина" 7 октября дома сыграет с "Тампой".

В другом матче дня "Баффало" на своей площадке разгромил "Нью-Джерси" со счетом 7:2. Российский форвард гостей Никита Гусев провел на льду 15 минут 52 секунды, но очков не набрал.