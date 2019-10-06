"Монреаль" победил "Торонто" в матче НХЛ, отыгравшись с 1:4 и трижды забив в меньшинстве

ТАСС, 6 октября. "Торонто" проиграл "Монреалю" в серии буллитов со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (2-я минута), Джонатан Друин (46), Брендан Галлахер (47), Джефф Петри (54) и Филлип Дано (56), победный буллит реализовал Пол Байрон. У проигравших отличились Остон Мэттьюс (6, 59), Александр Керфут (16), Тревор Мур (22) и Вильям Нюландер (46).

К 46-й минуте "Монреаль" уступал со счетом 1:4, однако в течение 10 минут забросил четыре шайбы, три из них в меньшинстве, и вышел вперед. За минуту 15 секунд до конца третьего периода Мэттьюс счет сравнял, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были гости.

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на площадке 17 минут и отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах нынешнего сезона.

"Торонто" потерпел первое поражение в сезоне, "Монреаль", напротив, одержал первую победу. В следующем матче "Торонто" 8 октября примет "Сент-Луис", "Монреаль" 10 октября в гостях сыграет с "Баффало".

В другом матче дня "Сент-Луис" на своей площадке победил "Даллас" со счетом 3:2. В составе хозяев результативной передачей отметился российский форвард Владимир Тарасенко. "Детройт" в гостях победил "Нэшвилл" со счетом 5:3.