"Колорадо" победил "Миннесоту" в матче НХЛ. Ничушкин отметился передачей

ТАСС, 6 октября. "Колорадо" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (5-я минута), Пьер-Эдуард Беллемар (6), Габриэль Ландескуг (39) и Райан Грэйвз (60). У проигравших отличились Райан Сутер (11) и Зак Паризе (29).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин, проведя 12 минут 20 секунд на площадке, набрал первый результативный балл за клуб, в который перешел минувшим летом, отметившись точной передачей. При этом безголевая серия российского форварда в НХЛ составляет 75 матчей, последний раз он отличился в игре НХЛ 4 марта 2016 года.

"Колорадо" одержал вторую победу подряд на старте сезона, "Миннесота", напротив", проиграла второй матч кряду.

В следующем матче "Колорадо" 11 октября примет "Бостон", "Миннесота" в этот же день в гостях сыграет с "Виннипегом".

В другом матче дня "Бостон" в гостях обыграл "Аризону" со счетом 1:0. Вратарь победителей Ярослав Галак стал автором первого шатаута в новом сезоне.