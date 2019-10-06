Головкин завоевал титул чемпиона мира IBF, победив Деревянченко

ТАСС, 6 октября. Казахстанец Геннадий Головкин завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом титульном поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл у украинца Сергея Деревянченко по очкам.

Все трое судей отдали победу Головкину - 114:113, 115:112, 115:112.

Головкин провел второй поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В сентябре 2018 года казахстанец уступил Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне этого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.

В послужном списке 37-летнего казахстанца теперь 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Весной этого года Головкин сменил тренера - вместо Абеля Санчеса с боксером теперь работает Джонатон Бэнкс, ранее тренировавший украинца Владимира Кличко. Поединок с Деревянченко стал вторым для Головкина по контракту со стриминговой платформой DAZN. По этому соглашению он должен провести шесть поединков в течение трех лет - по два в год.

Ранее Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса), три раза - IBF.

Деревянченко во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В октябре 2018 года он проиграл американцу Дэниэлю Джейкобсу решением судей в бою за пояс IBF. В послужном списке 33-летнего украинца теперь 13 побед (10 нокаутом), два поражения.