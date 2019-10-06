Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира

ТАСС, 6 октября. Сборная России победила команду Египта со счетом 3-1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21) в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Россияне одержали третью победу на турнире. В первом матче они обыграли иранцев (3-1), во втором выиграли у канадцев (3-2), а затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3). В следующей игре российская команда 9 октября встретится со сборной Польши.

После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (12 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения и имеет игру в запасе.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991) на турнире, что является рекордом. Также советские волейболисты один раз выигрывали серебряные медали (1985) и два раза - бронзовые (1969, 1989).