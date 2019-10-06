Передача Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша "Эдмонтону" в матче НХЛ

ТАСС, 6 октября. "Эдмонтон" победил "Лос-Анджелес" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайбы забросили Дастин Браун (5-я минута), Тревор Льюис (10), Анже Копитар (15), Майкл Амадио (44) и Дрю Даути (49). У победителей отличились Коннор Макдэвид (1), Джеймс Нил (11, 54), Зак Кассиан (25), Йоаким Нюгард (46) и Дарнелл Нёрс (51).

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 59 секунд и отметился результативной передачей.

"Лос-Анджелес" провел первый матч в новом сезоне, "Эдмонтон" одержал две победы в двух матчах.

В следующем матче "Лос-Анджелес" 9 октября в гостях сыграет с "Калгари", "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Айлендерс".

В других матчах дня "Анахайм" дома победил "Сан-Хосе" (3:1), а "Калгари" на своей площадке был сильнее "Ванкувера" (3:0).