"Валенсия" обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента футбольного клуба

ТАСС, 6 октября. Президенту испанского футбольного клуба "Валенсия" Питеру Лиму угрожали по телефону, в связи с чем юристы команды обратились в полицию. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Клуб направил в правоохранительные органы информацию о серьезных угрозах в адрес президента клуба, которые он получил по мобильному телефону в последние часы", - говорится в заявлении "Валенсии".

Лим стал владельцем клуба в мае 2014 года. "Валенсия" в субботу обыграла "Алавес" в матче чемпионата Испании со счетом 2:1. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав после восьми встреч 12 очков. В следующем туре "Валенсия" встретится в гостях с "Атлетиком" 19 октября.