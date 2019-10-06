Французские регбисты досрочно вышли в плей-офф Кубка мира, обыграв команду Тонга

ТАСС, 6 октября. Сборная Франции по регби обыграла команду Тонга со счетом 23:21 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Кумамото.

На счету французских регбистов две попытки, две реализации и три штрафных. Спортсмены из Тонга сумели совершить три попытки и три реализации.

Сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Тонга набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице группы С лидирует команда Англии (15 очков, 3 матча), на втором месте идет сборная Франции (13, 3), на третьем - команда Аргентины (6, 3), на четвертом - команда Тонга (1, 3), на пятом - США (0, 2). Французские регбисты досрочно квалифицировались в плей-офф турнира, ранее в плей-офф из группы вышли англичане.

Сборная Франции трижды доходила до финала Кубка мира (1987, 1999, 2011). Команда Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующий победитель - сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира (три победы). Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.