Россиянка Шадрина вышла в третий круг чемпионата мира по боксу в весе до 60 кг

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Шадрина вышла в третий круг женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Улан-Удэ.

В поединке второго круга 29-летняя россиянка победила 37-летнюю представительницу Индии Лайшрам Сариту Деви (4-й номер посева) единогласным решением судей. В первом круге Шадрина оказалась сильнее спортсменки из Алжира Имэйн Хелиф. Следующая соперница россиянки определится позднее. Бой третьего круга пройдет 9 октября.

Шадрина является чемпионкой России (2014), серебряным (2011, 2013, 2015-2017) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России. 37-летняя Сарита Деви является чемпионкой мира (2006), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2005, 2008).

Чемпионат мира завершится 13 октября.