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КХЛ

Бывший форвард клуба НХЛ "Каролина" Нестрашил договорился о переходе в "Металлург"

На данный момент нападающий играет за чешский клуб "Оцеларжи"

ТАСС, 6 октября. Чешский нападающий Андрей Нестрашил договорился о подписании контракта с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщил Владимир Вуйтек, представляющий интересы игрока, комментарий специалиста приводит портал hokej.cz.

Последним клубом 28-летнего нападающего был нижнекамский "Нефтехимик", за который он выступал с лета 2017 года. На данный момент Нестрашил играет за чешский клуб "Оцеларжи". По словам Вуйтека, "Металлург" хотел заключить контракт с Нестрашилом в межсезонье, однако сделка не дошла до финальной стадии.

"В субботу мы договорились с представителями Магнитогорска, что Андрей подпишет контракт до конца сезона. Сегодня он уезжает в Россию, чтобы как можно скорее присоединиться к команде. В понедельник "Металлург" сыграет против [уфимского] "Салавата Юлаева". Если не будет никаких осложнений, Андрей должен провести первый матч", - сказал Вуйтек.

За "Нефтехимик" в КХЛ Нестрашил провел 109 матчей, набрав 56 (19 шайб + 37 передач) очков. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чешский форвард выступал за "Детройт" и "Каролину", проведя в лиге 128 матчей и набрав 48 (17+31) очков. За сборную Чехии Нестрашил сыграл пять матчей, отметившись тремя результативными передачами.

"Металлург" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков после 14 матчей. 6 сентября магнитогорский клуб объявил об увольнении главного тренера чеха Йозефа Яндача, на этом посту его сменил бывший тренер сборной России Илья Воробьев.

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