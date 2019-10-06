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Футбол в России

Футболист "Зенита" Смольников пропустит три недели из-за травмы

Игрок получил травму в матче против "Бенфики"

ТАСС, 6 октября. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Игорь Смольников пропустит три недели из-за повреждения ребра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Смольников получил травму в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (3:1) 2 октября.

"Врачи выявили перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды", - говорится в сообщении.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", матч пройдет 19 октября.

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