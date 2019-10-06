Японские волейболисты выиграли у команды Аргентины на Кубке мира

ТАСС, 6 октября. Сборная Японии обыграла команду Аргентины со счетом 3-1 (25:19, 25:20, 26:28, 25:22) в матче пятого тура Кубка мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в воскресенье россияне обыграли команду Египта (3-1). В других встречах дня сборная Польши обыграла команду Италии (3-0), бразильцы оказались сильнее иранцев (3-1), американцы переиграли команду Туниса (3-0), канадцы обыграли сборную Австралии (3-1).

Россияне сыграют с представителями Польши в шестом туре, матч пройдет 9 октября. Также пройдут матчи между сборными Туниса и Канады, Италии и Египта, Аргентины и Бразилии, США и Ирана, а также Японии и Австралии.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России после пяти матчей занимает пятое место (9 очков), лидирует сборная Бразилии (15), следом за ней идут команды США (13), Польши (12) и Японии (9).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.