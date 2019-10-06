Россияне завоевали пять медалей на этапе "Карате1 - Премьер-лига" в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять наград - золотую, серебряную и три бронзовые - на этапе мировой серии "Карате1 - Премьер-лига", который завершился в Москве.

Золотую медаль российской команде принесла Иванна Зайцева в кумите в весовой категории свыше 68 кг, в финале она победила японку Аюми Уэкусу, бронзовыми призерами стали казахстанская спортсменка Софья Берульцева и испанка Мария Гарсия Торрес. В командных соревнованиях у женщин в дисциплине ката вторая сборная России заняла второе место, первыми стали испанки, третьими - первая сборная России и команда Малайзии. В аналогичной дисциплине у мужчин вторая сборная России и команда Испании заняли третье место, победила команда Турции, второй стала сборная Италии, первая сборная России - пятой. У мужчин в кумите в весовой категории до 84 кг россиянин Денис Денисенко и француз Джесси да Коста стали бронзовыми призерами, победу одержал иранец Забихолла Пуршаб, вторым стал японец Рютаро Арага.

Иранская спортсменка Сара Бахманьяр победила в кумите до 50 кг, второй стала немка Шара Хубрич, третьими - азербайджанская спортсменка Нуране Алиева и китаянка Ли Жаньжань, в кумите в весовой категории до 55 кг победила украинка Анжелика Терлюга, вторая - японка Сара Ямада, третьи - представительница Тайваня Вэнь Цзу Юнь и японка Сиори Накамура. В кумите в весовой категории до 61 кг иранская спортсменка Розита Алипуркешка одержала победу, второй стала канадка Хая Джумаа, третьими - сербка Йована Прекович и китаянка Инь Сяоянь. В кумите в весовой категории до 68 кг азербайджанская спортсменка Ирина Зарецкая стала первой, вторая - китаянка Гун Ли, третьими - датчанка Катрин Педерсен и турчанка Эда Элтемур.

Эмиль Павлов, представляющий сборную Северной Македонии, завоевал золото в кумите в весе до 60 кг, второй - турок Эрай Самдан, третьи - казахстанец Давлет Шимирбеков и латвиец Калвис Калнинс. В кумите в весовой категории до 67 кг первый - француз Стивен Дакоста, второй - египтянин Али Эльсави, третьи - японец Масамити Фунахаси и казахстанец Дидар Амирали. В кумите в весовой категории до 75 кг победил азербайджанец Рафаэль Агаев, второй - казахстанец Ермек Айназаров, третьи - иранец Бахман Асгари и итальянец Луиджи Буса. В кумите в весе свыше 84 кг победил грузин Гогита Аркания, второй - иранец Саяд Ганджзаде, третий - француз Мехди Филали.

В дисциплине ката у женщин первенствовала испанка Сандра Хайме Санчес, вторая - японка Кийю Симицу, третьи - итальянка Вивиана Боттаро и японка Хикару Оно. У мужчин победил японец Рюо Куюна, второе - испанец Хуго Дамьян Кинтеро Капдевила, третьи - японцы Иссеи Симбаба и Кацумаса Мото, россиянин Мехман Рзаев стал 21-м.

Московский этап турнира стал вторым в истории, который прошел на территории России, в предыдущий раз соревнования состоялись в Тюмени в 2013 году. Серия турниров состоит из семи этапов, где встречаются лучшие спортсмены мира. На соревнованиях разыгрываются рейтинговые баллы, а право подать заявку на участие имеют только каратисты, входящие в сотню лучших в рейтинге Всемирной федерации карате (WKF). Последний этап мировой серии пройдет в Мадриде с 29 ноября по 1 декабря.