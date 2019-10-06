Домашние стены помогли Зайцевой выиграть этап "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская спортсменка Иванна Зайцева считает, что выступление на домашней арене помогло ей завоевать золотую медаль этапа "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС в воскресенье.

Турнир завершился 6 октября. Серия Премьер-лиги является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Зайцева в финале в кумите в весовой категории свыше 68 кг победила японку Аюми Уэкусу. Бронзовыми призерами стали казахстанская спортсменка Софья Берульцева и испанка Мария Гарсия Торрес.

"Я не верю, что это сделала, наверное, осознание придет чуть позже, - сказала Зайцева. - Но мы это сделали вместе с командой, тренерами, наверное, победу удалось одержать за счет того, что я выступала дома, мама, сестра, близкие люди были на трибунах. Кому-то это мешает, оказывает излишнее давление, а меня домашняя поддержка, наоборот, заводит".

Также спортсменка рассказала о своих впечатлениях от уровня организации этапа в Москве. Россия приняла этап "Карате1 - Премьер-лиги" во второй раз в истории, в предыдущий раз соревнования состоялись в Тюмени в 2013 году. "Тут не о чем говорить, все очень круто, - сказала она. - Все постарались, создали атмосферу, все иностранцы очень довольны, это был высочайший уровень".

Серия турниров состоит из семи этапов, где встречаются лучшие спортсмены мира. На соревнованиях разыгрываются рейтинговые баллы, а право подать заявку на участие имеют только каратисты, входящие в сотню лучших в рейтинге Всемирной федерации карате (WKF). Последний этап мировой серии пройдет в Мадриде с 29 ноября по 1 декабря.